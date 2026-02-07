Une dizaine de personnes arrêtées pour transmission volontaire du VIH

Partager Facebook

Une enquête conjointe des autorités françaises et sénégalaises a permis de démanteler un réseau pédopornographique transfrontalier d’une rare cruauté. Au cœur de ce système : P. Robert, un entrepreneur français de 73 ans, arrêté à Beauvais en avril dernier.

L’enquête révèle une dimension particulièrement effroyable. Au-delà de la pédocriminalité, le septuagénaire est soupçonné d’avoir orchestré la transmission volontaire du VIH à des mineurs. Il recrutait au Sénégal des complices porteurs du virus, chargés d’abuser de jeunes victimes et de filmer les actes. Ces vidéos étaient ensuite transmises au commanditaire en échange de fortes rémunérations.

En exécution d’une commission rogatoire internationale, la Division des Investigations Criminelles (DIC) a mené une opération d’envergure entre Dakar et Kaolack, aboutissant à l’arrestation de 14 individus. Parmi les suspects identifiés par le journal, figurent B. Senghor (40 ans), ingénieur au Cadastre ; M. Sène Guèye (50 ans), tailleur ; B. Diallo (43 ans), conducteur de moto et A. Lô (21 ans), sans emploi.

Les perquisitions effectuées par la DIC ont permis de saisir de nombreux éléments matériels compromettants. Des documents médicaux ont également été retrouvés, attestant du statut sérologique de certains suspects, confirmant qu’ils correspondaient au profil spécifique recherché par Robert.

L’entrepreneur français, qui possède d’importants biens immobiliers au Sénégal, est actuellement incarcéré en France. Les investigations se poursuivent afin d’identifier toutes les victimes et de révéler l’ensemble des ramifications de ce réseau, complète la même source.