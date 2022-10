Une divorcée partage les vidéos nus de 2 responsables de BBY

C’est un scandale politico-sexuel qui a fait couler beaucoup d’encre et de salive à Ourossogui. Responsables de la coalition au pouvoir(BBY), A. Bâ et I. Dembélé ont vu leurs vidéos intimes se retrouver sur la toile quand ils ont refusé de verser 6,5 millions francs aux sœurs H. I. et O. Dia. Reconnues coupables de collecte illicite de données, de diffusion d’images contraires aux bonnes mœurs et de tentative d’extorsion de fonds, les mises en cause ont été condamnées hier, à deux ans de prison.

L’affaire a suscité un tollé dans la commune d’Ourossogui. Responsables politiques de la mouvance présidentielle, A. Bâ et I. Dembélé ont été filmés dans des postures embarrassantes. Des vidéos qui se sont retrouvées sur la place publique lorsque les deux victimes ont refusé de verser 6,5 millions francs aux sœurs H. I. et O. Dia. D’une beauté renversante, H. I. Dia était en couple avec les deux leaders politiques. Elle a filmé A. Bâ pendant un appel vidéo et le sexagénaire I. Dembélé lors d’une partie de galipette dans une chambre d’hôtel. Motivée par l’appât du gain, la commerçante a demandé 500.000 francs à A. Bâ sous peine de divulguer ses images pornographiques.

Au même moment, H. I. Dia a instruit à sa sœur aînée O. Dia de réclamer 6 millions francs à Dembélé. Mais, les deux hommes n’ont pas cédé aux chantages. Joignant l’acte à la parole, H. I. Dia a envoyé les vidéos compromettantes aux adversaires politiques de ses deux amants, lesquels ont ordonné à A. Bâ de démissionner du conseil municipal d’Ourossogui. Meurtris, Bâ et Dembélé ont atterri en justice. Placées sous mandat de dépôt le 28 septembre 2022, les prévenues ont été présentées hier, au juge des flagrants délits de Dakar.

Née en 1989, divorcée et mère de quatre enfants, H. I. Dia a argué qu’A. Bâ la harcelait raison pour laquelle elle l’a traîné dans la boue. « J’ai partagé ses images avec deux personnes », a-t-elle lâché, le visage inondé de larmes. Âgée de 44 berges et mère de trois enfants, O. Dia a expliqué avoir agi sur instruction de sa frangine. Les parties civiles ont manqué à l’appel. D’après Me Abdoulaye Tall, l’image d’A. Bâ est écornée à jamais. Car sa vidéo a fait le tour d’Ourossogui. « Il n’ose pas sortir de chez lui. Il est conseiller municipal et principal d’un collège. On a tenté de le détruire pour des raisons purement politiques.

On a donné la vidéo à un activiste établi aux États-Unis qui lui a demandé de céder son fauteuil de conseiller et de quitter l’enseignement », s’est offusqué le conseil qui a réclamé le franc symbolique. Faisant ses réquisitions, la représentante du parquet a sollicité un an ferme contre H. I. Dia et trois mois ferme à l’encontre de sa coaccusée. Mes Aboubakry Barro et Ousseynou Ngom ont demandé au tribunal d’accorder le pardon aux prévenues. « Elles ont été utilisées par des politiciens tapis dans l’ombre », a soutenu Me Barro. Déclarée coupable de collecte illicite de données à caractère personnel, de diffusion d’images contraires aux bonnes mœurs et de tentative d’extorsion de fonds, H. I. Dia a écopé de deux ans, dont quatre mois ferme. Sa grande sœur a, quant à elle, pris deux ans, dont deux mois ferme pour tentative d’extorsion de fonds.