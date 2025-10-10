Uploader By Gse7en
Une femme retrouvée morte sur la berge du fleuve de Saint-Louis

10 octobre 2025 Société

Un drame s’est produit ce vendredi matin à Saint-Louis. Le corps sans vie d’une femme, âgée d’une quarantaine d’années, a été retrouvé sur la berge du fleuve, non loin de la Maison de l’île.

Selon des témoins, ce sont des riverains qui ont fait la macabre découverte avant d’alerter les autorités. Les sapeurs-pompiers, rapidement dépêchés sur les lieux, ont procédé à l’évacuation du corps vers la morgue de l’hôpital régional de Saint-Louis.


D’après les premiers renseignements recueillis sur place, la défunte serait une femme souffrant de troubles mentaux. Les circonstances exactes de sa mort restent pour le moment inconnues.

