Une gérante de société se fait braquer par la bande à son chauffeur

Le juge du tribunal des flagrants délits de Dakar a envoyé les commerçants, Mbaye Fall, Ibrahima Ndoye et le mécanicien, Samba Ndiaye en prison pour un an. Les prévenus ont dérobé 38 millions francs dans la voiture d’une gérante de société.

Gérante d’une société de la place, Sophia Adjaké a employé Ibrahima Ndoye comme chauffeur le 24 août 2022. Alors qu’il était au volant, le jeune homme de 21 ans s’est filmé, avant de poster la vidéo sur Snapchat. Quand Mbaye Fall a visualé l’image, il a perdu le contrôle. Aussitôt, il a demandé à Ibrahima Ndoye le contenu du sac qui était déposé sur le siège arrière du véhicule de la dame. Sans arrière-pensée, Ibrahima a révélé à son interlocuteur que sa patronne y avait gardé une grosse somme d’argent, retirée dans une banque en centre-ville. C’est dans ces circonstances que Mbaye Fall a proposé à Ibrahima Ndoye de trouver les moyens de s’emparer du sac. Ibrahima a adhéré au projet délictuel, avant d’inciter Mbaye Fall (25 ans) de faire appel à des connaissances. Pour permettre à ses comparses de passer à l’acte, Ibrahima Ndoye s’est retrouvé au Point-E où il a simulé une panne, après avoir donné sa position à Mbaye Fall via whatsApp. Dès qu’il est sorti de la voiture, Samba Ndiaye et Seydina Limamoulaye Hann qui étaient à bord d’une moto, ont ouvert la portière du véhicule pour chiper le sac. Désamparée, Sophia a demandé à son chauffeur de faire un crochet au commissariat de Point-E afin de porter plainte. Suspecté, Ibrahima Ndoye a été entendu. Interrogé sur ses communications téléphoniques avec Mbaye Fall durant le trajet, il répond que c’était dans le cadre de leur activité commerciale, car il travaille aussi pour le compte de son acolyte, lequel est vendeur de portables. Mais, les réquisitions faites à la Sonatel ainsi que l’exploitation des images des caméras de surveillance ont permis de constater que Mbaye Fall était près du lieu de la commission de l’infraction et avait suivi le véhicule de la victime de Soumbédioune au Point-E avec sa moto. Confronté à ces preuves quatre jours plus tard, Ibrahima Ndoye passe aux aveux et retrace le film du braquage.

Seydina Limamoulaye a emporté 13 millions francs dans sa fuite

A l’exception de Seydina Limamoulaye Hann en fuite, les mis en cause ont été attraits hier, devant le tribunal des flagrants délits de Dakar pour vol en réunion. Pour alléger leur responsabilité pénale, ils ont confessé avoir restitué les 38 millions francs à la police. Ibrahima Ndoye a déclaré qu’il n’avait pas encore pris sa part du gâteau. Seydina s’est enfui avec 13 millions francs. « Ce sont les membres de ma famille et ceux de mes deux co-prévenus qui ont complété l’argent », se désole-t-il. Âgé de 24 ans et mécanicien de son état, Samba Ndiaye a allégué qu’il avait peur de dépenser les 10 millions francs que Mbaye Fall lui avait remis.

De son côté, Sophia a affirmé avoir loué occasionnellement les services d’ Ibrahima Ndoye parce que son chauffeur était indisponible. Au moment du vol, elle rentrait à Yoff. Mais, son conducteur a pris un itinéraire bizarre. En outre, il est resté de marbre. La jeune femme a ajouté que l’argent appartient à l’entreprise. Assurant la défense des intérêts de celle-ci, Me Sawaré a estimé que le dossier devait faire l’objet d’une instruction. Car la somme est importante et Seydina est en fuite. L’avocat a réclamé 5 millions francs, en guise de dédommagement. Le maître des poursuites a requis l’application de la loi. Conseils des prévenus, Me Michel Ndong et ses confrères ont sollicité la mansuétude du tribunal. Intransigeant, le président de la séance a condamné les prévenus à deux ans, dont un an ferme et à allouer solidairement 5 millions francs à la partie civile. Un verdict que les proches du trio, venus en nombre, ont durement accueilli. En sanglots, certains ont quitté la salle d’audience, les larmes aux yeux.Tandis que d’autres ont la tête contre le mur. Parée d’une robe bleu, une dame a bondi de sa chaise, avant de tomber de tout son poids par terre.

