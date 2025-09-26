Une grosse perte pour Khalifa Sall

Partager Facebook

Les départs se multiplient au sein de Taxawu Sénégal. Après Babacar Aba Mbaye et Barthélémy Dias, c’est désormais Babacar Mbengue qui annonce sa démission de la formation politique dirigée par Khalifa Sall.

Dans un communiqué, le maire de la commune de Hann/Bel-Air explique : « Après plus d’une décennie de compagnonnage avec Taxawu Sénégal, après mûre réflexion et consultation de ma base politique, j’ai décidé d’explorer de nouveaux horizons et de me tourner vers de nouvelles perspectives ».



Il précise avoir adressé sa lettre de démission au président Khalifa Ababacar Sall, à qui il exprime sa gratitude pour son soutien, son accompagnement, ses précieux conseils et pour toutes les opportunités qui lui ont été offertes.

« Je reste convaincu que Taxawu continuera de jouer un rôle essentiel dans la vie politique de notre cher Sénégal », ajoute-t-il, avant de remercier tous ceux qui ont partagé cette aventure avec lui.

Babacar Mbengue a également appelé à poursuivre l’œuvre pour un Sénégal de paix et de prospérité.