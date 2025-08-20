Une lycéenne arrêtée pour avortement

Partager Facebook

R. Faye, lycéenne de 23 ans, divorcée et mère de deux enfants, a été arrêtée pour avortement clandestin après avoir pris un médicament acheté en ligne afin d’interrompre une grossesse de deux mois. Victime de fortes douleurs, elle a contacté son père qui l’a orientée vers un centre de santé, relate L’Observateur dans son édition de mercredi 20 août.

Le journal indique que le gynécologue, soupçonnant un avortement, a immédiatement alerté les autorités. Placée en garde à vue, la jeune femme a reconnu les faits, précisant que le père de l’enfant était un chauffeur rencontré durant la Tabaski et qu’elle n’a plus revu.

Reprise par le quotidien du Groupe futurs médias, elle a indiqué avoir payé 25 000 FCFA pour se procurer le médicament. Lors de son procès à Mbour, R. Faye a tenté de justifier son geste en évoquant des menaces de mort proférées par son amant.

Le procureur a requis l’application stricte de la loi. Le verdict est attendu le 26 août, précise L’Observateur.