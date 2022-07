Une mère plante 7 coups de couteau à son bébé de 14 mois

Horreur à Nianing, à Mbour où une affaire d’infanticide plonge les habitants de la commune dans la consternation.

M. Thiaré avait trois enfants. Un matin, son mari A. Dièyep art acheter du pain pour sa famille. Son épouse, qui était seule avec deux de ses enfants, se lève, verrouille la porte de la maison, s’empare de deux couteaux et revient dans la chambre. Elle déshabille le plus jeune, Ibrahima, 14 mois, et lui plante sept coups mortels. Sous les yeux du deuxième fils du couple, Mouhamed, 3 ans.

A son retour, A Dièye remarque que la porte d’entrée de la maison est verrouillée. Il manœuvre jusqu’à réussir à l’ouvrir. Arrivé dans la chambre, il manque de s’évanouir. Mouhamed se précipite dans ses bras alors que leur bébé de 14 mois baigne dans une mare de sang. Interpellée par son époux, M. Thiaré tente de mettre fin à sa vie. A. Dièye la maîtrise. La mise en cause est arrêtée, déférée au parquet et placée sous mandat de dépôt pour assassinat.

D’après L’Observateur, qui relate cette affaire atroce, M. Thiaré a été jugée hier, lundi, devant la Chambre criminelle du tribunal de Thiès. Donc, après sept ans de détention préventive. Le journal rapporte que l’histoire a fait couler des larmes à l’audience.

Pour sa défense, M. Thiaré a accusé «des esprits maléfiques», qui lui auraient demandé de tuer son enfant. «J’entendais des voix humaines qui me conditionnaient, rembobine-t-elle à la barre. Cela m’avait rendue violente. C’est ce qui m’a même poussée à me bagarrer dans la prison dès mes premiers jours de détention.»