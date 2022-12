Une prostituée dérobe un iPhone et de l’argent pour payer sa drogue

Teint caramel, silhouette longiligne, Ramatoulaye D. n’a aucun repère. Domiciliée à Usine Bène Tally, elle peine à corriger son comportement antisocial. Lors de sa deuxième comparution à l’audience des flagrants délits de Dakar, Ramatoulaye a été condamnée pour filouterie de transport au préjudice d’un taximan.

Ce lundi 12 décembre 2022, la mise en cause a été attraite pour vol commis la nuit avec escalade et effraction au préjudice de Joseph Kouadi Kouka. C’est la deuxième fois qu’elle tombe pour la même infraction. Face aux enquêteurs, la partie civile a signalé que la voleuse a fait irruption dans sa chambre en passant par la fenêtre.

Ainsi, elle a subtilisé un iphone et 50.000 francs. Devant le prétoire, Ramatoulaye a révélé qu’elle allie coiffure et prostitution pour subvenir à ses besoins. Elle s’est même inscrite au fichier sanitaire et social. Poursuivant, la délinquante a déclaré avoir eu des rapports sexuels avec la partie civile et son ami.

Mais, ceux-ci avaient refusé de s’acquitter du prix des deux passes qu’elle avait fixé à 50.000 francs. Furieuse, la toxicomane dit s’être dirigée directement vers une boîte de nuit. « Je suis revenue à la charge à 3h du matin. Je suis passée par la fenêtre laissée ouverte. J’ai trouvé la partie civile et son ami dans les bras de Morphée.

Ils étaient ivres. J’ai pris l’iPhone et les 50.000 francs », a expliqué la travailleuse du sexe qui renseigne avoir cédé le téléphone à 25.000 francs. Car, argue-t-elle, l’écran était endommagé. Au juge qui lui demande pourquoi elle a pris le portable, Ramatoulaye a rétorqué qu’elle était animée d’un esprit de vengeance.

La parquetière a rappelé les allégations de la prévenue à l’enquête préliminaire selon lesquelles elle voulait se procurer sa dose de crack. Ce que Ramatoulaye a confirmé, alléguant qu’elle est dépendante à cette drogue dure. Après avoir réprimandé la comparante, l’avocate de la société a requis deux ans ferme.

Invitée à dire son dernier mot, Ramatoulaye qui a comparu sans avocat, a présenté ses excuses au tribunal. Après avoir disqualifié les faits en vol simple, le président de la séance a prononcé une peine de deux ans, dont six mois ferme à l’encontre de la prévenue.