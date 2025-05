Université de Bambey : Les amicales des étudiantes dissoutes

Partager Facebook

L’Université Alioune Diop de Bambey traverse une période difficile. Réuni ce mardi 13 mai 2025, le Conseil académique de l’établissement a pris des mesures fermes à la suite du mouvement d’humeur des étudiants entamé le 18 avril dernier.

À travers un communiqué, les autorités universitaires ont dénoncé un boycott persistant des cours, des troubles aux libertés académiques ainsi qu’un climat d’insécurité généralisée.

« Après analyse de la situation globale et un examen spécifique des actes posés, le Conseil académique a mis en évidence trois constats majeurs. Un boycott prolongé des enseignements dans les Unités de Formation et de Recherche (UFR) ECOMIJ, SATIC et SDD, malgré les efforts consentis pour normaliser l’année universitaire ; Des atteintes aux libertés académiques par la perturbation volontaire des cours suivis par des étudiants non impliqués dans le mouvement ; Et une situation d’insécurité installée par des manifestations violentes mettant en péril la continuité du service et la sécurité du personnel et des usagers de l’Université », lit-on.

Face à cette situation préoccupante, le Conseil académique a pris trois mesures préventives et conservatoires à savoir « le maintien du calendrier académique, signe de la volonté de l’administration de poursuivre le programme universitaire malgré les perturbations ; La suspension des enseignements dans les UFR ECOMIJ, SATIC et SDD jusqu’au lundi 19 mai 2025 à 08h, afin de calmer les tensions et rétablir un climat de sérénité ; La dissolution immédiate des amicales d’étudiants des UFR concernées, jugées responsables de plusieurs troubles survenus sur le campus. »