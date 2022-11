URGENT! Pape Alé Niang transféré à Sébikhotane

Aprés son arrestation, le journaliste Pape Alé Niang a été transféré à la prison de Sébikhotane. Il est en prison depuis, mercredi.

Le directeur d’un site d’information privé critique du gouvernement sénégalais a été inculpé mercredi à Dakar pour « diffusion de fausses nouvelles » et divulgation d’informations « de nature à nuire à la défense nationale », et incarcéré, selon ses avocats.

Les charges retenues contre lui sont la « divulgation d’informations non rendues publiques par l’autorité compétente de nature à nuire à la Défense nationale », le « recel de documents administratifs et militaires » et la « diffusion de fausses nouvelles de nature à jeter le discrédit sur les institutions publiques », a indiqué un autre de ses avocats, Cheikh Koureyssi Ba.

Pape Alé Niang avait été arrêté dimanche après-midi et placé en garde à vue pour des publications qui ont coïncidé avec l’interrogatoire récent de l’opposant Ousmane Sonko par la justice.

Lundi, les syndicats de la presse au Sénégal avaient réclamé la libération immédiate du journaliste, disant vouloir faire de son cas une cause symbolique dans une période de pressions grandissantes sur la profession.

Les autorités reprochent à Pape Alé Niang d’avoir diffusé des messages confidentiels sur le dispositif sécuritaire à mettre en place pour la comparution de M. Sonko devant le juge, ont dit les organisations de presse devant les journalistes. Elles lui reprochent aussi d’avoir appelé à descendre dans la rue, ont-elles dit.