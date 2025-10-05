Vallée du Rift : 78 cas et 11 décès

Partager Facebook

Lzs cas de la valléd du Rift explosent. Selon les chiffres du ministère de la Santé, à la date du 3 octobre, 78 cas confirmés de Fièvre de la vallée du Rift et 11 décès ont été enregistrés. Le 2 octobre dernier, le pays en était à 56 cas confirmés dont 8 décès.

Pour ce qui est de la répartition géographique des cas positifs, 75 ont été enregistrés dans la région de Saint-Louis (dont 45 patients guéris). Deux cas ont été localisés dans la région de Louga et un cas dans la région de Matam (patient guéri).

Pour ce qui est du Mpox, depuis la confirmation du premier cas le 22 août 2025, ce sont 5 cas confirmés (dont 1 guéri) qui ont été enregistrés, informe le ministère. Ils sont tous localisés dans la région de Dakar. Aucun décès n’a été signalé.

Le ministère de la Santé appelle les populations à faire preuve de vigilance, à respecter scrupuleusement les mesures de prévention et à collaborer activement avec les agents de santé et les relais communautaires pour contenir ces épidémies.