Véhicules administratifs : Macky met fin à la bamboula

Macky Sall avait instruit le gouvernement de ne plus acquérir des véhicules de fonction même pour les Ministres et d’opter pour la politique de leasing, sorte de location pour les membres du Gouvernement.

Eh bien, le chef de l’Etat vient de corser la mesure. De nouvelles réglementations sont notées à travers notamment le décret 2021-03 du 06 Janvier 2021 relatif aux véhicules administratifs. Il s’agit de la limitation de la liste des ayants droit aux véhicules de fonction, la suppression de la catégorie des véhicules de service de l’Etat et celle des véhicules pour nécessité de service et leur remplacement par une indemnité forfaitaire globale, nette d’impôts, attribuée à une liste très réduite d’ayants droit et le désengagement de l’Etat de l’entretien de la réparation des véhicules et de la mise à disposition de chauffeurs pour la conduite des véhicules détenus par cette catégorie de personnels.

Il y a également l’allègement des différents parcs de l’Etat par des procédures spécifiques de réforme et de cession des véhicules, l’identification et la récupération de tous les véhicules de l’État détenus en surplus par des agents de l’État (un véhicule retenu par agent), la restitution des véhicules des Parcs automobiles de la Présidence de la République détenus par des personnes sans lien avec l’Institution et enfin, la transmission de la liste des véhicules enregistrés au niveau des Parcs de la Présidence de la République et non localisés à la Gendarmerie nationale en vue de procéder à l’identification de leurs détenteurs et à leur récupération, le cas échéant.