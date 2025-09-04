Vers un Gamou très pluvieux avec des orages

Partager Facebook

Le Gamou d’aujourd’hui (la nuit du jeudi) risque d’ête accompagné par de fortes pluies et de vents. L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) a publié un bulletin spécial pour prévenir les pèlerins des conditions climatiques attendues entre le 4 et le 5 septembre 2025.

L'ANACIM appelle les fidèles à la vigilance et prodigue plusieurs conseils pratiques : éviter les eaux stagnantes en cas de pluie, ne pas s'abriter sous les arbres lors des orages, et se protéger de la chaleur par une hydratation régulière et des vêtements légers.

L’ANACIM appelle les fidèles à la vigilance et prodigue plusieurs conseils pratiques : éviter les eaux stagnantes en cas de pluie, ne pas s’abriter sous les arbres lors des orages, et se protéger de la chaleur par une hydratation régulière et des vêtements légers.