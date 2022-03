Vers une rencontre entre Sonko et le Doyen des juges

Les avocats d’Ousmane Sonko plaident toujours pour une levée du contrôle judiciaire. Ce que refuse le juge. Selon un de ses avocats, ils sont en droit de discuter avec le juge pour une audition de fond de leur client.

L’affaire Sonko/Adji Sarr est remise au goût du jour par la justice. Les avocats du politicien ont réintroduit une demande de liberté provisoire qui a été rejetée. Un de ses avocats révèle qu’ils sont en droit de rencontrer le doyen des juges pour fixer une date dans le cadre de l’audition au fond.

Récemment, la patronne du salon Sweet beauté a été convoquée par le doyen des juges pour audition. D’aucuns avaient demandé à ce que ce dossier soit vidé… Hier à travers les ondes de la Rfm, un des avocats d’Ousmane Sonko, Me Khoureychi Ba, interpellé sur une demande de liberté provisoire et la levée de son contrôle judiciaire, a indiqué : « Il peut paraître prématuré d’épiloguer sur les raisons de ce refus. Le juge a des raisons solides sur lesquelles il a fondé son argumentaire pour arriver à cette décision.. Mais il faut aussi retenir que le juge est ouvert à une rencontre avec la défense. » Il s’agira de fixer dans les meilleurs délais les conditions et modalités de l’audition au fond de leur client. « C’est à lui de fixer une date selon son calendrier », dit-il.