VIH : Mame Ndiaye Savon et les résultats des tests de son mari

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Alors que deux de ses employés ont été arrêtés dans le cadre de l’enquête sur le scandale lié à des faits d’actes contre nature, la commerçante Mame Ndiaye Savon a tenu à rassurer les Sénégalais.

Dans une vidéo postée tard dans la soirée, la célèbre TikTokeuse a exhibé les résultats de ses tests VIH ainsi que ceux de son époux, qui est également son employé.

Ils se sont tous révélés négatifs. « C’est pour cette raison que je n’ai pas travaillé aujourd’hui, j’étais occupée à faire ces tests », a-t-elle indiqué.

Elle a d’ailleurs exprimé sa fierté, affirmant que cela confirme la « sagesse » de son mari.