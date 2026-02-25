VIH : Mame Ndiaye Savon et les résultats des tests de son mari

Alors que deux de ses employés ont été arrêtés dans le cadre de l’enquête sur le scandale lié à des faits d’actes contre nature, la commerçante Mame Ndiaye Savon a tenu à rassurer les Sénégalais.
Dans une vidéo postée tard dans la soirée, la célèbre TikTokeuse a exhibé les résultats de ses tests VIH ainsi que ceux de son époux, qui est également son employé.
Ils se sont tous révélés négatifs. « C’est pour cette raison que je n’ai pas travaillé aujourd’hui, j’étais occupée à faire ces tests », a-t-elle indiqué.
Elle a d’ailleurs exprimé sa fierté, affirmant que cela confirme la « sagesse » de son mari.