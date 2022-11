Village de Diokoul: 03 Personnes périssent dans l’explosion d’un gaz

Un Drame s’est produit au village de Diokoul situé à 8 km de Kébémer. En effet un incendie d’une rare violence a décimé toute une famille plaçant les habitants du village dans l’émoi et la consternation.

Une explosion d’une bonbonne de gaz a occasionné la mort d’une jeune dame, de sa fillette âgée de six mois et sa de bonne. Elles ont toutes péri à la suite de l’incident. Selon les informations, la bonne préparait du thé avec une bonbonne de gaz. Et c’est une fuite de gaz qui serait à l’origine de l’explosion.

La fillette est décédée le mardi 01 Novembre, suivie de la bonne, qui a rendu l’âme le vendredi 4 novembre. La dame C. Fall, elle, a finalement succombé à ses blessures dans une clinique privée à Dakar, le mardi 9 novembre.