Viol: Le mari de la responsable BBY mouille un homme politique

I. Fall, l’époux de la responsable de Benno Bokk Yakaar (Bby) à Touba accusé d’avoir violé à plusieurs reprises la sœur de son épouse, parle. Et c’est pour faire des révélations accablantes sur sa femme et un homme politique. Selon Source A, il a confié aux enquêteurs qu’un leader politique a conseillé à sa femme de divorcer avant de lui promettre de l’épouser et de lui trouver un visa pour qu’elle parte à l’étranger.