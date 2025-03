VOL DE BÉTAIL AU SENEGAL: LE PRESIDENT BASSIROU DIOMAYE FAYE PREND DES MESURES

Partager Facebook

Les fermes engagements pris par le nouveau président de la République, Bassirou Diomaye Faye, pourront-ils endiguer le vol de bétail au Sénégal ? L’ancien régime avait initié plusieurs politiques dont la criminalisation du vol de bétail. Ce problème sape les fondements d’un secteur représente 4% du PIB national. Les pertes annuelles atteignent le chiffre vertigineux de 3,2 millions de dollars, soit 2 milliards de FCFA, malgré l’arsenal juridique mis en place sous Macky.

Au Sénégal, l’élevage contribue à hauteur de 4% du Produit intérieur brut (PIB) national et 22% du PIB du Secteur primaire avec des effectifs, en 2023, estimés à plus de 4,5 millions de bovins, plus de 9,8 millions d’ovins, environ 6 millions de caprins, 1,6 million d’équidés et 946.543 porcins. L’élevage est pratiqué par environ 800.000 ménages et plus de 1,3 million d’individus, d’après la FAO.

En dépit de son importance socio-économique, il fait face à des contraintes et défis majeurs dont le vol de bétail qui constitue un fléau majeur dans la sous-région. Les pertes annuelles sont estimées à 3,2 millions USD, soit 2 milliards FCFA par an. Présidant la 9ème édition de la Journée nationale de l’Élevage, placée sous le thème : «La valorisation des produits d’origine animale : un stimulateur pour la souveraineté alimentaire du Sénégal», le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a donné des instructions pour que le problème du vol de bétail, un fléau qui continue d’appauvrir les populations surtout en zone rurale et périurbaine, soit pris au sérieux, annonçant d’ailleurs des concertations nationales avec les acteurs pour «s’accorder sur une feuille de route consensuelle qui tiendra compte de la dimension holistique de la lutte contre ce désastre».

Fermeté du président Diomaye Faye sur la lutte contre le vol de bétail, avec trois sorties en deux semaines environ

Bassirou Diomaye Faye en est à sa deuxième sortie sur la question, en quelques semaines. Déjà, en Conseil des ministres du 12 février 2025, après avoir salué la contribution des éleveurs dans l’atteinte de la souveraineté alimentaire, il a rappelé au «gouvernement l’urgence de veiller à l’application effective et intégrale des dispositions du Code pastoral, en vue d’asseoir une meilleure évolution du secteur de l’élevage dans l’écosystème du secteur primaire et dans la richesse nationale».

Sur ce, il avait souligné, entre autres, «l’impératif d’accentuer, sur le terrain, les dispositifs préventifs et coercitifs de lutte contre le vol de bétail». Également, en Conseil des ministres du 26 février 2025, soit cinq jours seulement avoir présidé la Journée nationale de l’élevage à Kaolack, le samedi 22 février, Bassirou Diomaye Faye a rappelé au Premier ministre, Ousmane Sonko, l’urgence de tenir, avec toutes les parties prenantes, des concertations nationales devant aboutir à des solutions opérationnelles. Mieux, il lui a donné instruction «de veiller à la finalisation, avant fin juin 2025, de tous les textes d’application du Code pastoral, en cohérence avec l’évaluation et l’actualisation de la loi d’orientation agro-sylvo-pastorale».

Il a invité, en outre, le Gouvernement «à finaliser les études relatives au foncier pastoral, à renforcer les politiques d’amélioration génétique du cheptel et à optimiser les financements du secteur en impliquant les éleveurs, les opérateurs et les coopératives».