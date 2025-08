Vol d’élecricité : Senelec perd 100 milliards FCFA par an

Partager Facebook

Chaque année, la Senelec enregistre des pertes estimées à près de 100 milliards de francs Cfa du fait des branchements clandestins et du vol d’électricité.

Une situation intenable qui plombe les efforts de la société nationale dans sa quête d’une électricité fiable, accessible et à moindre coût pour tous. Lors de sa rencontre annuelle avec le Comité national de dialogue avec la clientèle (Cndc), la Senelec a tiré la sonnette d’alarme, mettant en garde contre les lourdes sanctions pénales encourues par les fraudeurs et appelant à une mobilisation générale pour combattre ce fléau.

Selon les estimations de la Senelec, ce phénomène constitue une perte sèche d’environ 100 milliards de francs Cfa chaque année, soit près de 10% de l’énergie distribuée. Un gouffre financier qui ne cesse de se creuser au fil des années, impactant non seulement la viabilité économique de la société, mais aussi les tarifs appliqués aux clients honnêtes. Car, comme l’a souligné le secrétaire général de la Senelec, Thierno Oumar Kane, «les kilowatts volés sont, en fin de compte, payés par tous les autres consommateurs», les pertes étant répercutées dans le calcul du prix de revient.

Fraudeurs, des coupables au regard de la loi

Au-delà du préjudice économique, le vol d’électricité est désormais traité comme un crime économique équivalent à la soustraction de deniers publics. La Senelec, en collaboration avec les forces de sécurité et la justice, a mis en place un dispositif rigoureux de détection, de constatation et de répression des cas de fraude. Les fraudeurs s’exposent à des poursuites pénales pouvant mener à des condamnations fermes. «Nous utilisons tous les leviers juridiques pour que ceux qui volent de l’électricité soient traduits en justice et sanctionnés à la hauteur de leur faute», a martelé le Secrétaire général de la société.

En plus de sanctions judiciaires, des redressements financiers sont appliqués. Ces redressements comprennent le paiement rétroactif de l’électricité consommée frauduleusement, assorti de pénalités lourdes. Ce message fort, soutenu par le Cndc, vise à dissuader les fraudeurs et à protéger les clients qui respectent les règles.