Vols en série : Un vigile tombe à Fann Résidence

A. MOUKHADER, industriel a porté plainte le 21 août 2025 après avoir découvert, à son retour du Liban, la disparition de la clé de sa voiture, de sa carte carburant Total et de 200 000 F CFA à son domicile de Fann Résidence.

Les investigations techniques menées et le traçage des numéros, ont conduit à l’interpellation du vigile, M. BIAYE. D’après Libération, il a avoué d’être l’auteur des vols et impliqué son neveu, A. MASSALY. Une perquisition a permis de retrouver la clé et la carte carburant.

C’était le troisième vol subi par la famille, qui avait par ailleurs signalé la disparition de bijoux en or et en diamant d’une valeur de 100 millions de francs CFA appartenant à son épouse, souligne le journal.

Face aux enquêteurs, le vigile a expliqué qu’il s’introduisait dans la chambre de ses patrons, en utilisant une échelle pour passer par la fenêtre lors de leurs absences, afin de dérober les bijoux. Il les revendait ensuite à un bijoutier, Gn. SALL, qui les écoulait à son tour auprès de P. KASSE.

Toujours selon Libération, ous les membres du réseau ont été déférés au parquet lundi pour « association de malfaiteurs, vols multiples avec escalade, retrait frauduleux via un système informatique, recel et complicité ».