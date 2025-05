« Waadial Sounou nawet » : Sonko dévoile son plan Marshall contre les inondations

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

En prévision de l’hivernage, un Conseil interministériel présidé par le Premier ministre s’est tenu ce lundi à la Primature. L’objectif : anticiper et mieux gérer les inondations. Plusieurs mesures fortes ont été arrêtées à l’issue de cette rencontre.

Le Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, en lien avec ses collègues des Transports, de l’Intérieur, des Collectivités territoriales et des Finances, devra finaliser les opérations pré-hivernage avant le 15 juillet. Parmi les priorités : réhabilitation des ouvrages de franchissement, prépositionnement de motopompes dans les zones à risque, sécurisation des bassins de rétention et acquisition de nouveaux équipements de pompage. Les grandes cérémonies, les examens et le fonctionnement des services publics devront être garantis tout au long de la saison des pluies.

Un accent particulier est mis sur la gestion des crues des fleuves Sénégal et Gambie, en lien avec l’OMVS et l’OMVG. Des plans de contingence territoriaux seront élaborés pour chaque circonscription, avec des moyens de secours et d’assistance mobilisés localement. En parallèle, des simulations d’intervention seront organisées.

Sur le plan foncier, l’État annonce une tolérance zéro pour les constructions en zones inondables. Des cartes précises des zones à risque seront finalisées, et les lotissements devront désormais intégrer le niveau d’altitude des terrains.

Le ministère des Finances renforcera de 50 % les ressources allouées à la Matrice d’Actions Prioritaires contre les inondations et accélérera le paiement des factures des entreprises engagées dans les travaux d’assainissement. Une campagne nationale de sensibilisation sera lancée dès mai, avec des journées citoyennes prévues en juillet et août.

Enfin, un dispositif de suivi hebdomadaire sera mis en place pour rendre compte régulièrement au Conseil des ministres de l’évolution de la situation.