Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-134-generic #145-Ubuntu SMP Wed Feb 12 20:08:39 UTC 2025 x86_64
230703130512 wally seck my drive

Wally Ballago Seck est de retour à Dakar

17 septembre 2025 People

Le chanteur Wally Seck est de retour à Dakar. L’artiste est attendu dans les locaux de la Division des investigations criminelles (DIC). Il devrait se présenter dans les 48 heures devant les enquêteurs.
Cette convocation s’inscrit dans le cadre des investigations menées autour des flux financiers suspects mentionnés dans le rapport de la Centif.


Tags

Vérifier aussi

1751202336 IMG 2704

La Police la convoque, la chanteuse Bibich Ndiaye disparaît

Son clip « obscène » « Fumu daal baxna » a choqué plus d’un. Face à la vindicte populaire, …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2025, All Rights Reserved