Wally Ballago Seck est de retour à Dakar

Le chanteur Wally Seck est de retour à Dakar. L’artiste est attendu dans les locaux de la Division des investigations criminelles (DIC). Il devrait se présenter dans les 48 heures devant les enquêteurs.

Cette convocation s’inscrit dans le cadre des investigations menées autour des flux financiers suspects mentionnés dans le rapport de la Centif.