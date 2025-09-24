Uploader By Gse7en
Wally Seck : Convocation imminente

24 septembre 2025 Société

Presque toutes les personnes impliquées dans le dossier de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) et mettant en cause le chanteur Wally Seck ont été entendues dans le cadre de la délégation judiciaire. Revenu récemment au Sénégal, l’artiste pourrait être convoqué et faire face au juge à tout moment, rapportent nos confrères de Libération.

Pour rappel, dans le cadre de cette affaire, plusieurs proches et collaborateurs de Wally Seck ont déjà été mis en cause. Son ami Ibrahima Ba, son chauffeur Cheikh Tidiane Seck ainsi que Saliou Sylla ont été placés sous mandat de dépôt. D’autres figures citées dans les investigations, notamment Samuel Sarr et Mahmadane Sarr, ont également été entendues par les enquêteurs.


Le dossier suit ainsi son cours, et l’audition de Wally Seck devrait constituer une étape décisive dans cette procédure très suivie par l’opinion publique.

