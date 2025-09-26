Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-134-generic #145-Ubuntu SMP Wed Feb 12 20:08:39 UTC 2025 x86_64
Go: Quand le "Woyofal" de Senelec assomme les Sénégalais
Go: Quand le "Woyofal" de Senelec assomme les Sénégalais

Woyofal : La Senelec réaménage ses horaires

26 septembre 2025 Economie

La Senelec annonce « le réaménagement exceptionnel des horaires d’ouverture de ses agences afin de permettre aux clients d’acheter du crédit Woyofal malgré des difficultés techniques en cours. » Selon la société nationale d’électricité du Sénégal, ces perturbations sont dues à des opérations de maintenance de la plateforme informatique de vente de crédit, ce qui peut entraîner « une indisponibilité temporaire des plateformes de vente partenaires ».
Voyages Sénégal


Ainsi, les horaires ont été modifiés comme suit « jeudi 25 septembre : ouverture prolongée jusqu’à 21h30 ; Vendredi 26 septembre : de 07h30 à 13h30 et de 14h30 à 21h30 ; Samedi 27 septembre : de 08h00 à 18h00 et dimanche 28 septembre : de 10h00 à 18h00. »

Tags

Vérifier aussi

18 05 1

Le Sénégal lance les Diaspora-Bonds ce jeudi

le Sénégal lance ce jeudi ses premiers « Diaspora-Bonds », une émission d’obligations d’État réservée aux Sénégalais …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2025, All Rights Reserved