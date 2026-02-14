Yarakh : Les 9 pêcheurs disparus retrouvés en Guinée

Uploader By Gse7en
Emigration Clandestine : Une pirogue quitte Dakar avec 150 personnes
Emigration Clandestine : Une pirogue quitte Dakar avec 150 personnes

Les neuf (9) pêcheurs originaires de Yarakh, portés disparus en mer depuis le 4 janvier dernier, ont finalement été retrouvés en Guinée Conakry. L’information a été rapportée par l’un de leurs collègues, citant le président des pêcheurs sénégalais établis dans ce pays.

Selon la même source, ils se trouvent actuellement dans une base militaire où ils sont pris en charge. Bien que sains et saufs, ils seraient affaiblis en raison d’un manque de nourriture durant leur dérive en mer.


Pour rappel, les pêcheurs avaient quitté Yarakh le 4 janvier aux environs de 12 heures. Après un mois et dix jours sans nouvelles, ils ont été localisés en Guinée Conakry, mettant ainsi fin à une longue période d’angoisse pour leurs proches.

