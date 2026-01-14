Yarakh : Une gérante de multiservice lâchement tuée en plein jour

Partager Facebook

Le quartier de YarakH-Cappa, est encore sous le choc. Âgée de 32 ans, Ramatoulaye Baldé a été lâchement tuée par un assaillant dans sa multi-service.

Ramatoulaye a été Trouvée dans le multiservices par l’assaillant qui lui a demandé, sous la menace, de lui remettre la caisse. Face à son refus et à ses cris de détresse, le mis en cause a sorti un couteau avant de lui asséner froidement un coup de poignard à la poitrine.

« Diameu nama, diameu nama… », les derniers mots de Ramatoulaye Baldé, une personne à mobilité réduite respectée de tous, avant de s’affaisser.

Poursuivi par la foule et appréhendé, le mis en cause sauvé d’une mort certaine par la gendarmerie. Devant les enquêteurs, il affirme avoir eu « l’idée » d’une agression pour « payer son retour à Mboro » d’où il était venu.