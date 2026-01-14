Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-134-generic #145-Ubuntu SMP Wed Feb 12 20:08:39 UTC 2025 x86_64
eeee

Yarakh : Une gérante de multiservice lâchement tuée en plein jour

14 janvier 2026 Société

Le quartier de YarakH-Cappa,  est encore sous le choc. Âgée de 32 ans, Ramatoulaye Baldé a été lâchement tuée par un assaillant dans sa multi-service.

Ramatoulaye a été Trouvée dans le multiservices par l’assaillant qui lui a demandé, sous la menace, de lui remettre la caisse. Face à son refus et à ses cris de détresse, le mis en cause a sorti un couteau avant de lui asséner froidement un coup de poignard à la poitrine.

« Diameu nama, diameu nama… », les derniers mots de Ramatoulaye Baldé, une personne à mobilité réduite respectée de tous, avant de s’affaisser.


Poursuivi par la foule et appréhendé, le mis en cause sauvé d’une mort certaine par la gendarmerie. Devant les enquêteurs, il affirme avoir eu « l’idée » d’une agression pour « payer son retour à Mboro » d’où il était venu.

Tags

Vérifier aussi

Hopital Dalal Jamm les medecins tirent la sonnette dalarme thumbnail 1

Dalal Jamm : Un homme qui grugeait les malades arrêté

Nd. Ndiaye (36 ans), un arnaqueur spécialisé dans le ciblage de patients vulnérables à l’hôpital …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2026, All Rights Reserved