YAW, cette maudite bande d’aigris ! Par Mouhamadou L. Massaly

Le peuple en a vraiment assez des délires des responsables de la Coalition Yewwi Askan-Wi ( YAW). Le mensonge et la manipulation sont comme érigés en règle de conduite par ces énergumènes d’une autre espèce, cette bande d’aigris. Toujours mis en minorité, ils pactisent avec des armes non conventionnelles en débitant de pures contre-vérités. Il est alors temps de stopper ces leaders-dealers qui font honte à notre République.

Au cours de leur conférence de presse, Ousmane Sonko et Cie sont revenus à leur jeu favori: la délation, la manipulation, la médisance et la méchanceté gratuite. Sonko-le-violeur, Khalifa Sall-le détourneur des milliards de la Caisse d’avance de la Mairie de Dakar, Habib Sy- l’escroc se sont, ainsi, donnés à cœur joie avec des déclarations fracassantes dont chaque mot s’apparente à de la superchérie.

Ces gens-là n’aiment pas le Sénégal. Leurs actes de barbarie survenus au niveau de l’Assemblée Nationale en disent long sur leur traits de caractère nauséabonds , puants. En laissant entendre que le Président Macky Sall n’a pas la majorité dans ce pays, on a comme l’impression qu’ils sont devenus fous, furieux. Mais, rien ne sera de trop pour réduire ces pyromanes à leur plus simple expression. Qu’ils se le tiennent alors pour dit : ce sera la guerre comme à la guerre.

La question du 3ème mandat du Président est encore agitée. Cette opposition qui n’a rien à proposer comme programme aux populations sénégalaises, se débine. Elle rase les murs de la honte et se délecte de mensonges creux. Elle refuse de comprendre qu’ils n’a aucune légitimité pour affirmer ou infirmer la recevabilité d’une quelconque candidature. Nous le disons et le répétons : c’est le Conseil Constitutionnel qui en a habileté.

Aujourd’hui, le Président Macky et son gouvernement ne veulent plus perdre de temps avec ces mousquetaires en conquête de l’impossible . Ils se mettent résolument au combat contre les préoccupations du peuple et, non se rabaisser au rang de ces éternels mécontents jaloux . Que Dieu sauve le Sénégal !

M.Mouhamadou Lamine Massaly, Président du parti Union Pour une Nouvelle République (UNR).