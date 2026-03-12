Yoff : Un bébé mort découvert dans le tiroir d’une armoire…

Horreur à Yoff. Une dame a découvert lundi soir le corps sans vie d’un nouveau-né à l’intérieur d’un tiroir d’une armoire de leur maison. Elle informe son mari, G. Ndiaye, qui, à son tour, alerte la gendarmerie de la Foire.

Les pandores arrivent sur place, effectuent les premiers constats et soupçonnent l’aide-cuisinière, M. Mballo, 17 ans. D’après le récit de Libération, qui donne l’information, l’adolescente, embauchée depuis deux mois par les Ndiaye, passe rapidement aux aveux. Elle est embarquée.

«Entendue, la jeune mise en cause a avoué avoir accouché toute seule avant d’enfermer le nouveau-né, retrouvé sans vie, dans l’armoire, rapporte le journal. Elle a expliqué avoir eu peur des représailles de ses parents après avoir eu un premier enfant hors mariage.»

La même source complète que M. Mballo a été déférée au parquet pour infanticide.