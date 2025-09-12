ZOXY BOOY, ARTISTE, COMPOSITEUR : Dans l’univers du crack du son galsen…

Partager Facebook

Il a dû trouver le sens du rythme dans le tapage intellect de la balle orange sur les parquets de Dakar qui ne se lassaient pas de ses pas chaloupés de basketteurs talentueux. Mais tel le lutteur qui dit oui à l’appel des arènes, Zox, du nom affectueux dont l’accablent ses intimes, s’est marié pour le meilleur et pour la vie avec le son dans tous ses états. De faiseur de sons pour artistes de renom au Sénégal, il est passé à son compte, pour extérioriser ses propres ressentis sonores et ce, avec un succès prometteur. Doté de cette simplicité propre aux esprits compétents, Zoxy Booy allie feeling et rigueur pour un savant mélange qui acte son style musical métissé. Homme de défis, le saut dans l’inconnu ne l’apeure guère et lui ouvre un large champ de possibles que les mélomanes ont hâte de découvrir. Entretien !

ZOX, on vous connaît dans l’ombre des grands succès sénégalais, mais qui êtes-vous vraiment ?

Je suis Zox, un jeune sénégalais passionné de musique depuis toujours. Après avoir suivi une formation en production musicale, j’ai eu pour rêve de produire les plus grands artistes de mon pays. Aujourd’hui, je peux dire avec fierté que j’ai réalisé cet objectif qui me tenait tant à cœur. Mais maintenant un nouveau défi s’ouvre devant celui de faire découvrir ma musique à travers tout le Sénégal d’abord, puis pourquoi pas au-delà de nos frontières.

Du basket à la musique, comment s’est fait le pont ? Et quel est l’histoire derrière ce nom d’artiste ?

Honnêtement, je ne sais pas vraiment ce qui m’a poussé vers la musique. Parfois je me dis que c’est le destin et que c’était écrit quelque part. Ce que je sais, c’est que j’étais aussi doué au basket qu’en musique. Pour mon nom d’artiste disons que c’est une histoire rigolote. Quand j’étais gamin, mes potes m’appelaient Zokora ( Dj Zokora) comme le joueur ivoirien parce que j’étais un bon défenseur au foot. Plus tard à l’école, ils ont raccourci ça en ZOX. Et voilà comment c’est resté !

Comment conciliez-vous votre casquette d’artiste avec celle de producteur et d’ingénieur du son ? Est-ce facile ?

Au début, c’était vraiment dur ! Je devais m’occuper des projets des autres artistes et mettre les miens de côté. Ça me pesait énormément parce que j’avais plein de super sons, des pépites qui attendaient de sortir. Et puis un jour, je me suis dit : « Allez Zox, arrête de te prendre la tête, sors tes trucs ! » Et c’est ce que j’ai fait.

Vous avez produit des pointures comme Wally Ballago Seck, Sidy Diop, Pape Diouf… Comment vous êtes-vous imposé dans ce milieu ?

Pour moi, au-delà du talent, c’est vraiment la grâce de Dieu. Mais attention, derrière il y a eu beaucoup de boulot ! Des années de galère, à bosser sans relâche. Ce qui m’a aidé c’est que j’ai ma propre touche, mon style à moi. Ça m’a permis de sortir du lot. Parce que franchement, le milieu est blindé de producteurs talentueux. Mais Dieu m’a donné un coup de main, et les artistes kiffent ce que je fais. Maintenant, c’est eux qui me contactent pour qu’on travaille ensemble !

Quel a d’ailleurs été votre premier gros succès en tant que producteur ?

Mon premier vrai succès en tant que producteur, c’était « Goro » de Sidy Diop. En fait, c’était un de mes sons à la base ! Quand son équipe l’a entendu, ils ont craqué dessus. C’était vraiment différent de ce qui se faisait à l’époque, plus international, plus moderne. Et c’est exactement ce dont Sidy avait besoin à ce moment-là. Quand le single est sorti, les Sénégalais ont adoré ! Ils étaient contents de voir Sidy dans un style plus actuel, plus dans l’air du temps. Ça a vraiment marché.

Pourquoi le choix de vous mettre en avant maintenant ?

J’ai eu comme une révélation ! Une petite voix dans ma tête qui me disait : « C’est le moment Zox, va chercher ce qui t’appartient. » Ça faisait un moment que je bossais en secret sur mes propres sons, avec l’envie de les sortir. Mais je n’avais jamais le temps de réfléchir à comment les présenter parce que j’étais à fond sur la production des autres. À un moment, j’ai vraiment senti que j’allais exploser ! Toute cette énergie qui était bloquée en moi, cette envie de montrer ma musique au monde… Il fallait que ça sorte. Alors un jour, je me suis levé et j’ai posté un extrait sur TikTok. Et là les followers ont aimé.

Comment définiriez-vous votre style musical personnel par rapport à votre travail de production ?

À la base, je suis chanteur RnB mais je m’adapte à toutes les tendances musicales. Je me vois plutôt comme un artiste afro moderne. C’est de l’afro fusion en fait je mélange mon style afro avec du mbalakh, du RnB, de la drill, tout ce qui cartonne en ce moment. La musique sénégalaise, c’est connu pour ses rythmes. Moi j’aime prendre ces rythmes et y ajouter ma sauce : des mélodies douces, envoûtantes, quelque chose de mielleux. Je crée une fusion qui me ressemble vraiment, quelque chose qui peut être écouté ici au Sénégal comme partout en Afrique.

Parlez-nous de ce nouveau titre dont le clip sort ce vendredi 12 septembre que peut-on en attendre ?

C’est une histoire d’amour ! Il y a cette femme qui n’a pas confiance en elle à cause de son physique. Elle se dit que son mec pourrait trouver mieux qu’elle. Du coup, je la rassure en lui disant « yaw rek laa nop, soumla togné boulmako kholé, sama khol bi laleu diokh, kone baby naniou avancer ». En gros : « arrête de te prendre la tête avec les autres, c’est toi que j’aime ».Pour le clip, on voulait montrer ces petits moments de complicité entre un couple. On a visé quelque chose de simple au niveau réalisation, mais qui touche vraiment les gens avec les images. »Yaw rek » c’est le premier clip d’une série de vidéos à venir, et franchement je suis super fier du rendu !

Comment gérez-vous le suspense et l’attente de vos fans depuis le teaser ?

Ça me booste vraiment ! Ça fait trop plaisir de voir que les gens aiment déjà le truc avant même qu’il sorte. Je profite d’ailleurs de l’occasion pour inviter tout le monde à s’abonner sur ma page YouTube et à activer la petite cloche pour ne pas louper la sortie du clip. On arrive en force et on compte sur le soutien de tous nos followers pour nous donner cette énergie et propulser la musique encore plus haut. On peut le faire les gars, et c’est maintenant ou jamais.

Après ce single, quels sont vos projets ? Album, EP, collaborations ?

De gros projets arrivent ! Actuellement je suis signé chez SOUBATEL MUSIC. On prépare des trucs de fou pour la fin d’année et le début de l’année prochaine. Il y a aussi de grosses collaborations qui se préparent. Cette année, on vient pour faire kiffer le public, apporter une nouvelle vibe musicale et pourquoi ne pas faire briller le drapeau sénégalais à l’international tout est possible ! Sur ce, restez connectés, les surprises arrivent bientôt !

ANNA THIAW