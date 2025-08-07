Partager Facebook

Deux personnages hauts en couleurs sont descendus au niveau du sous-sol sol de l’estime des sénégalais : Robert Bourgi, parce qu’il n’ouvre la bouche que quand il vit des situations difficiles, et Thierno Alassane Sall, le prince du dilatoire, qui n’apporte jamais les preuves de ce qu’il avance.

Quand Farba le griot du roi marocain, avait publiquement mouillé l’ancien ministre des transports dans une affaire qu’ils avaient partagée à deux, personne ne savait exactement de quel business, ça pouvait être.

Mais c’est quand le jeune Jean Michel Sène a révélé les détails d’une arnaque au temps où TAS était ministre des Transports, et Farba, l’homme lige de Big Mack, qu’ on a commencé à parler dune sombre histoire de décaissement de 45 milliards, sur laquelle on attend toujours les éclaircissements de TAS.

« Djeul naa, mom tamite djeul neu » avait alors avancé le griot de Kor Mareme. Et s’il ose me démentir, je donnerai tous les détails »

Peut-on être plus clair ?

Ce qu’on ne comprend pas en tout cas, c’est le silence formel de Tass.

Pourquoi refuser de relever le defi, Thier, toi qui passes toutes tes journées à nous entretenir des faits et gestes de Sonko ?

Mbaadou ?

Sébé