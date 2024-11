Affaire Général Kandé : Madiambal Diagne en remet une couche

Partager Facebook

Madiambal Diagne a réagi vivement aux déclarations récentes d’Ousmane Sonko concernant la situation en Casamance et la polémique autour du Général Kandé. Le journaliste et homme d’affaires a exprimé son mécontentement face aux tentatives de Sonko d’interdire toute discussion sur ce sujet sensible. « Ousmane Sonko, c’est qui pour dire aux gens qu’il ne permet pas de parler d’un sujet donné ? », a lancé Madiambal Diagne, dénonçant l’attitude du Premier ministre qui, selon lui, cherche à contrôler les débats en interdisant à d’autres de s’exprimer sur des questions qu’il a lui-même soulevées.

Le journaliste souligne que c’est Sonko qui a relancé le sujet en parlant de la Casamance et du rôle de l’armée dans cette région du sud du pays, et qu’il n’a aucun droit de restreindre la liberté d’expression des autres. « C’est lui qui a évoqué la question, plus personne n’en parlait depuis. Donc c’est lui qui a réveillé le problème. Est-il plus sénégalais que les autres ? Quelle autorité et quel droit a-t-il pour interdire aux gens de parler d’une telle ou d’une autre question ? », a-t-il ajouté, avant de marteler qu’il n’acceptera pas qu’on tente de fermer le débat sur des sujets d’importance nationale.

Madiambal Diagne a également mis en lumière la nature des accusations formulées par Sonko. « Il a étalé sur la place publique des questions militaires. Il a accusé un Général de coup d’État. Il a parlé de stratégie militaire. C’est lui qui a parlé de stratégie militaire sur la place publique pour dire qu’il a demandé qu’on dégarnisse le front Sud pour que l’armée quitte la Casamance pour aller dans l’Est du pays. Est-ce que quelque part, ce ne sont pas des informations qu’on donne à des rebelles ? », s’est interrogé Madiambal Diagne, remettant en cause la prudence de Sonko face à des informations militaires sensibles.