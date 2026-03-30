Ass Dione accuse « Seytané » et avoue prendre de la drogue pour doper ses performances sexuelles

Interrogé sur le trafic de drogue, visé dans la délégation judiciaire, le chanteur de Xassida, Ass Dione conteste mais avoue avoir consommé de petites quantités pour doper ses performances sexuelles lors des ébats avec Pape Cheikh Diallo; avec son consentement, son téléphone sous exploitation. »

L’enquête s’emballe dans l’affaire des présumés homosexuels s’emballe. Cueilli par la Br de Keur Massar et mis devant les éléments compromettants extraits du téléphone de Pape Cheikh Diallo, Asse Dione passe à table et accuse… «Seytané».

Interrogé sur le trafic de drogue, visé dans la délégation judiciaire, il conteste mais avoue avoir consommé de petites quantités pour doper ses performances sexuelles lors des ébats avec Pape Cheikh Diallo; avec son consentement, son téléphone sous exploitation.

En plus de ses ébats avec Pape Cheikh Diallo, Kader Dia, qui a beaucoup déballé, révèle que ses « services sexuels>> étaient parfois payants.

Ousmane Kadior Cissé détaille sa «vie » avec Ibrahima Magib Seck et Pape Gaye Tall qui a aussi livré son côté obscur.