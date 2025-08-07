Assane Diou est libre

Partager Facebook

Assane Diouf retrouve la liberté après sa condamnation à quatre mois de prison ferme.

Le verdict est tombé ce jeudi 7 août 2025 dans le procès d’Assane Diouf. Le tribunal correctionnel de Dakar a décidé de le relaxer du chef d’accusation d’offense à une personne exerçant tout ou partie des prérogatives du président de la République, mais l’a reconnu coupable de diffusion de fausses nouvelles et de propos contraires aux bonnes mœurs.

L’activiste a été condamné à quatre mois de prison ferme, une peine qu’il a déjà purgée durant sa détention préventive. Il recouvre ainsi la liberté après plus de huit mois passés en détention, selon son avocat, Me Aboubacry Barro, qui a salué une décision « satisfaisante » au regard des charges initiales.