Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-134-generic #145-Ubuntu SMP Wed Feb 12 20:08:39 UTC 2025 x86_64
assane diouf 1

Assane Diou est libre

7 août 2025 Rewmi.com 47 Voir

Assane Diouf retrouve la liberté après sa condamnation à quatre mois de prison ferme.

Le verdict est tombé ce jeudi 7 août 2025 dans le procès d’Assane Diouf. Le tribunal correctionnel de Dakar a décidé de le relaxer du chef d’accusation d’offense à une personne exerçant tout ou partie des prérogatives du président de la République, mais l’a reconnu coupable de diffusion de fausses nouvelles et de propos contraires aux bonnes mœurs.


L’activiste a été condamné à quatre mois de prison ferme, une peine qu’il a déjà purgée durant sa détention préventive. Il recouvre ainsi la liberté après plus de huit mois passés en détention, selon son avocat, Me Aboubacry Barro, qui a salué une décision « satisfaisante » au regard des charges initiales.

Tags

Vérifier aussi

Screenshot 20250721 212922 WhatsApp

Approvisionnement en eau potable: La SDER enrôle tous les forages de la commune de Kamb 

C’est acté, tous les neufs forages que compte la collectivité territoriale de Kamb (département de …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2025, All Rights Reserved