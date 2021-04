A Cameroonian peacekeeper serving with the UN Multidimensional Integrated Stabilization Mission in the Central African Republic (MINUSCA) stands on command at the arrival of Martin Chomu Tumenta, MINUSCA Force Commander, in Bouar, 452km north west of Bangui, on 19 September 2014. UN Photo/Catianne Tijerina

Covid-19: La Centrafrique reçoit des vaccins pour la MINUSCA Sur le tarmac de l’aéroport de Bangui ; c’est l’arrivée de ces colis spéciaux ; les premiers lots de vaccins AstraZeneca contre la COVID-19. Des doses réservées à la Mission des Nations Unies en Centrafrique : la Minusca. ” Ces vaccins visent principalement à vacciner et protéger nos soldats de la paix, nos casques bleus, et nous permettra de rester à vos côtés. Nous nous protégerons afin de continuer à protéger la République Centrafricaine, la population et les citoyens les plus vulnérables ”, a déclaré Denise Brown, représentante spéciale adjointe de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies en République centrafricaine. La MINUSCA est la première mission des Nations Unies à recevoir ces vaccins. Ils seront utilisés pour vacciner les Casques Bleus, mais aussi le reste du personnel de l’ONU et leurs familles. La Centrafrique n’a pas encore débuté sa campagne de vaccination pour sa population. Le pays attend une livraison de vaccins AstraZeneca grâce au dispositif Covax mis en place par l’OMS. Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest