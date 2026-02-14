Décès d’Abdoulaye Ba : Le Procureur ouvre une enquête

Partager Facebook

Suite aux violents affrontements survenus le 09 février 2026 sur le campus social de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar entre des étudiants et des éléments de la Police nationale, occasionnant d’importants dégâts matériels et de nombreux blessés, le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar a ordonné l’ouverture immédiate d’une enquête exhaustive.

Dans un communiqué, le Parquet annonce que la Sûreté urbaine a été saisie pour déterminer les responsabilités liées aux incidents. Par ailleurs, la Division des investigations criminelles a été chargée d’établir les causes et circonstances du décès de Monsieur Abdoulaye Ba, étudiant en deuxième année à la Faculté de Médecine.

Le document précise que des investigations sont en cours et ont donné lieu à l’accomplissement de plusieurs actes, dont des auditions, un transport sur les lieux et une autopsie.

À ce stade, selon le Procureur, les éléments disponibles ne corroborent pas les rumeurs faisant état de violences physiques exercées sur la victime.

Le Procureur de la République appelle à la retenue et au respect du cours normal de la justice, dans l’attente des conclusions définitives de l’enquête.