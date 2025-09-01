Drame à Samaly (Linguère) : Un berger tué à coups de machette par son voisin

Le drame a eu lieu à Samaly, une localité de la commune de Barkedji (département de Linguere). En effet, il s’agit d’un berger âgé d’une vingtaine d’années répondant au nom de S A. Deh. Il a été tué par son voisin S. Sow.

L’ acte odieux s’est produit dans la nuit du dimanche 31 Août au lundi 1er septembre 2025 .

À en croire notre source, tout est parti d’une dispute aigre-douce entre les deux belligérants qui se sont retrouvés au niveau d’un marigot après avoir conduit les troupeaux dans la journée du dimanche.

C’est ce dimanche après midi vers 17h, qu’un un témoin de cette affaire a été surpris de voir S A. Deh éventré à coups de machette par S . Sow et baignant dans une mare de sang.

Après avoir commis son forfait, S .A .Deh a pris la fuite avant d’être appréhendé par la gendarmerie de velingara Ferlo dans le département de Ranérou ( région de Matam .)

Par la suite, le présumé meurtrier a été récupéré par les éléments de la gendarmerie de Linguère et une enquête a été ouverte.

En attendant , le corps sans vie de la victime mariée à une épouse sans enfant est transporté par les sapeurs-pompiers à la morgue de l’hôpital Magatte Lo de Linguère.

Samba Khary Ndiaye (Linguere)