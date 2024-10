ESPAGNE (VALENCE) SOUS LES EAUX : UNE CATASTROPHE NATURELLE ENTRAÎNE 95 MORTS ET DES DISPARUS.

Partager Facebook

Au moins 95 personnes ont perdu la vie et des dizaines d’autres sont portées disparues en Espagne à la suite de la DANA (Dépression Atmosphérique Nue) la plus dévastatrice de ces dernières décennies. La région la plus touchée est Valence, où 95 des décès ont été recensés, notamment dans la municipalité de Paiporta, qui représente la zone zéro de cette tragédie. Parmi les victimes, 40 personnes ont été confirmées mortes, dont six résidents d’une maison de retraite. En outre, deux femmes ont trouvé la mort en Castille-La Manche, où cinq personnes demeurent disparues à Letur, et un homme britannique a également péri en Andalousie.

Bien que plus de 24 heures se soient écoulées depuis les pluies torrentielles, plusieurs villages restent isolés, et 155 000 personnes sont privées d’électricité dans la province de Valence. Carlos Mazón, le président de la Comunidad, a déclaré lors d’une conférence de presse qu’à moins d’un imprévu, il ne reste plus personne à secourir sur les toits et les balcons. Cependant, un nombre indéterminé de personnes demeure disparu.

Le processus d’identification des victimes se poursuit tout au long de la journée, marquée par une tragédie où Valence s’est réveillée avec des routes encombrées, des personnes en attente de secours et des dommages matériels considérables. La tempête qui frappe la Communauté valencienne est la plus grave du XXIe siècle, comparable aux événements de 1987 et de 1982, lors de la « Pantanada de Tous », selon le premier bilan de l’Agence météorologique d’État publié sur le réseau social.

Par ailleurs, deux femmes ont perdu la vie à Cuenca et Albacete, et la recherche de cinq disparus se poursuit dans ces régions. Face à cette situation, le prochain Conseil des ministres s’apprête à approuver la déclaration de « zone catastrophique » pour les territoires touchés.

De plus, trois jours de deuil national ont été décrétés, allant du 31 octobre à 00h00 jusqu’au 2 novembre à 24h00, durant lesquels le drapeau national sera mis en berne devant tous les bâtiments publics.

Les autorités exhortent la population à ne pas circuler sur les routes. Pour le moment, aucun membre de la communauté sénégalaise n’a été signalé parmi les victimes, mais les dégâts sont considérables et nécessiteront du temps et des ressources pour reconstruire cette partie de l’Espagne, totalement dévastée.

Un numéro de téléphone a été mis en place par la comunidad valencienne pour signaler des personnes disparues: 900365112.

MOMAR DIENG DIOP ESPAGNE