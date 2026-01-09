GO : Amoul gueer, amoul gueweul !

Partager Facebook

Et dire que nous sommes en 2026 ! Quand, dans tous les pays du monde, les gens font focus sur les progrès technologiques, les performances scientifiques et l’Intelligence Artificielle, ici, au Sénégal, nous considérons tout ça comme des lubies.

Nous avons d’autres projets plus « importants » dans le viseur, comme essayer de déterminer la caste du joueur Ibrahima Mbaye, un exercice à la une de tous les médias « moye lolou. »

Les déclarations sont nombreuses à ce sujet, mais des pseudo révélations de famille seraient maintenant venues éclairer notre lanterne. En effet, une descendante de la famille Mbaye serait maintenant en mesure de nous confirmer que le footballeur appartiendrait bel et bien à une famille de griots, au point de remonter sa lignée, jusqu’aux origines.

Mais, deux petites simples questions, pour boucler la boucle : – En quoi, cela est-il important de savoir si le joueur est griot ou pas ? D’ailleurs, est-ce que Ibrahima Mbaye peut saisir l’opportunité d’être « gueweul », ou « gueer, lui, le titi parisien, dont on doute qu’il parle un traître mot wolof ?

Sébé