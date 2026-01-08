Uploader By Gse7en
GO : Baba Aidara, un nouveau mercenaire ?

Depuis qu’on parle de différend entre Sonko et Diomaye, il ne se passe plus de jours sans que certains journalistes ne s’agitent pour définir des camps et exacerber la crise. Même dans les médias de la diaspora où un Baba Aidara se distingue particulièrement pour ses tirs de missiles contre Sonko
Voici un extrait d’un de ses articles de la semaine, pour vous permettre d’en juger vous-même:

# Sur titre: Agriculteurs abandonnés.

# Titre : Quand le chef du gouvernement fuit ses responsabilités

#Texte : Face à des agriculteurs à bout, inquiets pour leurs récoltes et donc pour leur survie, le Premier ministre Ousmane Sonko choisit le mépris…..

 

