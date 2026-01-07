GO Bouba Ndour retrouve ses bagages

Partager Facebook

Le directeur des programmes de la TFM, « deugue deugue borom science leu ». L’autre jour, il avait perdu deux valisettes aux Almadies. La première contenait des documents perso, et la deuxième, « moy lolou ». Personne ne sait ce qu’il y avait dedans. Sauf lui, bien sur.

Mais, au lieu de paniquer ou de passer ses journées à la section « Objets trouvés » à la poloce, il eut la lumineuse idée de créer une petite vidéo pour signaler la perte de ses bagages, tout en précisant qu’il ne s’intéressait qu’a la récupération de ses documents, et non à celui qui les aurait…ramassés ou trouvés dans la rue.

Résultat des courses? Moins d’une semaine après il a récupéré doucettement ses biens sur la Corniche des Almadies.

Qui les avait récupérés? Nous ne savons toujours pas, mais reconnaissons que le système est quand-même ingénieux.

Sébé