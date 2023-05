Go: « kouny piiipe » de Sonko

» Kouny piiipe » ? « Temps boy », on jurait de cette façon aussi. Quand on voulait épater les copains, montrer qu’on n’a peur de rien, parader devant les fillettes de notre âge ou relever un défi, on jurait, presque solennellement de cette manière. On disait : » kou ni pipe? ..ma…. »..

Par exemple, « kouni pipe, ma diape gainou khadj bi « ,..Ce qui peut se traduire par: que quelqu’un pipe un seul mot, et j’attrape la queue du chien. Une vraie bravade..

Plus tard, nous avons grandi et remisé cette façon enfantine de jurer, mais il semble que ce ne soit pas valable pour tous puisque des adultes à la puberté retardée continuent d’employer l’expression, même si leur rêve de l’année prochaine est de devenir le président de notre république, notre chère république dont les spécialistes disent que la démocratie a beaucoup « maigri »., pour ne pas dire » réduite à sa plus simple expression. .

Parmi ces camarades prêts à jurer pour un rien, sans doute Ousmane Sonko, le commandant de bord du vol Pastef. Sous contrôle judiciaire et interdit de sortie du territoire, il vient malgré tout d’effectuer un petit pèlerinage en Gambie, histoire de nous montrer que la sanction qui lui a été infligée a expiré et qu’il est de nouveau libre de ses mouvements. En même temps d’ailleurs, il veut indiquer à ses militants qu’il est en train d’inaugurer une désobéissance civile ( et non civique comme il dit par erreur ) et invite tous les sénégalais à suivre son exemple. Mais est-ce que cette nouvelle trouvaille va plaire à Big Mack ? Est-ce que » « lolou waur na » comme on le chante tous les jours à Rfm matin ?

Rien n’est moins sûr. Attendons la semaine prochaine pour y voir plus, car il est de notoriété publique que qui boude l’appel au dialogue de Thierno Macky, devient automatiquement un paria aux yeux de B.B.Y

SÉBÉ