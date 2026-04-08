GO : L’ambition feutrée de Me Aliboron

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Des appels à la démission du Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko émergent de temps en temps, portés par des pétitions, des mouvements politiques ou des « Ass », qui dénoncent une crise politique et économique.

Seulement, le père du Pastef ne semble pas vouloir les écouter, déclarant qu’il poursuivrait son travail à la primature. Qui sont ces requérants ?

Des acteurs politiques qui accusent la gouvernance actuelle d’incompétence et de gestion inefficace, menant à une crise. En somme, des acteurs de discours d’équidé que les patriotes auraient mieux fait de laisser braire… à l’émerie.

A voir d’ailleurs la tronche de leur porte-parole ( un sombre petit gus d’un Ministère ), et à lire son texte bourru, « en ce jour solennel », on voit bien qu’il faut lui parler le seul langage que comprenne le Bourricot, dont il a le langage, du reste.

Sébé