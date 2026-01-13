GO : Le professeur Dione qualifie Sonko de « génie » politique

Partager Facebook

Quand l’université lâche la craie pour constater l’évidence : Sonko, phénomène non identifié. Cela arrive de temps en temps. La science politique peut très bien se lever un jour, pour indexer l’évidence.

C’est ce qu’a fait l’illustre professeur agrégé Maurice Soudieck Dione, l’ universitaire partout respecté en Afrique, quand il a lâché cette phrase: « Ousmane Sonko est un phénomène politique. »

Traduction ? Ce type sort de l’ordinaire. Il a bousculé l’habituel..

Car enfin, il faut un certain courage académique pour appeler un chat un chat dans un champ politique sénégalais longtemps peuplé de monstres redoutables,et recyclables.

Maurice ne s’est pas contenté d’un compliment tiède ou d’une pirouette conceptuelle. Non. Il a pris la trajectoire Sonko, l’a mise sur la table, et a dit : regardez, ça va vite, très vite, trop vite pour les manuels poussiéreux.

Député en 2017. Troisième à la présidentielle en 2019. Pivot stratégique d’une victoire historique en 2024. En moins de dix ans, Ousmane Sonko a fait ce que d’autres n’ont pas réussi en quarante ans : exister, déranger, mobiliser, pendant que certains partis s’endormaient sur leurs archives. Mieux, il a réveillé la rue, les idées et les colères bien rangées sous le tapis républicain.

