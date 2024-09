GO: On ne s’absente plus a l’assemblée.

On ne s’ennuie plus à l’Assemblée, de nos jours. Comme dit Seugn Mansour: « Bess dou niakke », et ce jour semble être arrive à l’Hémicycle.

Apres la victoire de la coalition Yewwi Askan Wii aux Législatives (contestée par les copains de Benno mais reconnue par l’ensemble de l’opposition ( y compris les ennemis intimes façon TAS), désormais il faudra compter avec les plus jeunes, et c’est aux hommes du pouvoir de comprendre que les choses ont changé maintenant.. En commençant par saisir l’importance qu’ils doivent conférer aux votes et aux nouvelles exigences des sénégalais,

Why ? Because ces derniers, presque tout uniment, ont voulu leur montrer qu’ils veulent du changement radical, avec des partages fifty-fifty des roles, de vrais parlementaires à la place de grandes gueules, de malfrats, de mousquetaires, et de fantômes dans les couloirs.

Message compris ? En tout cas depuis le début de cette législature, plus personne n’ose s’absenter gratuitement. Ça se remarquerait assez vite, et ça risquerait de jouer sur le résultat des votes. Avec deux » équipes nationales » qui pèsent du même poids, le déséquilibre arrive dès qu’une seule voix vote pour ou contre. La concurrence est devenue rude, honorables, mais c’est la loi.

Sebe