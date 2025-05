GO : Pourquoi Oustaze Modou Fall en veut au Pouvoir

Partager Facebook

Le ramadan est un moment béni chez nous. Les bons musulmans en profitent pour laver leurs péchés, mais aussi, se faire un peu d’argent de poche, quand ils détiennent quelques parcelles de pouvoir religieux comme certains enseignants arabe appelés Oustaze.

Presque tous les Oustaze profitent de l’aubaine, mais les uns, un peu plus que les autres, avec des astuces bien à eux. Certains d’entre eux, comme Oustaze Modou Fall de Tfm, sont appréciés et sponsorisés par les dames de la grande bourgeoisie qui ne manquent jamais de les inviter à leurs propres tables quand elles organisent ce qu’elles appellent des conférences religieuses, tandis que les autres, bien moins servis, se contentent de ce qu’ils peuvent glaner dans les mosquées de quartier.

Tout le monde y gagne au finish mais les premiers nommés s’en sortent avec plus de privilèges, avec des lots dont la valeur peut facilement dépasser le prix d’une maison ou d’un appartement. Seulement cette année, comme la Première Grande Dame a pris des congés forcés au Maroc, et qu’entre temps, les gars de Diomaye Moy Sonko ont pris le pouvoir, il n’y a eu que des « soft ramadan » pour tout le monde, et ainsi, il est facile de comprendre la colère des Oustaze de « Mbotaye » qui depuis, tirent à boulets rouges sur le PM et son équipe responsables à leurs yeux de la morosité du dernier carême, à cause de leur sacrée lutte contre le gaspillage. Vous comprenez maintenant le courroux du Oustaze « tiktok » dont les talibés-fans se comptent par milliers sur le net ?

Sébé