GO ! Wanted :  Mansour  Dieng d’icône 

Qui a mis Mansour Dieng au frigo? Le boss de l’ancien magazine Icône a disparu. Cela fait un moment qu’on ne le voit plus. Ni dans les salons feutrés de Dakar, ni dans les soirées de gala.

Encore moins dans les endroits publics chics des Almadies, ou hyper « in » genre Sea-Plazza. Il a disparu comme par enchantement, et les rares intimes qui pouvaient le localiser facilement sans GPS en sont restés sans voix. Un repli tactique, volontaire ou stratégique, pour mener ses projets à terme? Ou une petite retraite organisée quand on constate que son fils Beb’s prend du volume et semble s’intéresser de plus en plus à la relève de Papa ?

En tout cas ce week-end, dès que nous en aurons fini avec cette histoire d’audition du leader du Pastef qui jure de nous accompagner tout l’hiver sénégalais, nous mènerons notre petite enquête.

Pas façon commission d’enquête de l’Assemblée Nationale qui n’a jamais rien donné, mais style Sébé qui rentre toujours avec des résultats probants. Vous verrez .

Sébé