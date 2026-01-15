GO : Woyofal, il fallait le faire, Sonko l’a fait

Partager Facebook

Il avait promis de nous alléger un peu le coût de la vie, et Sonko l’a fait. Pas lui directement, bien sûr, mais sous son impulsion.

Ainsi, la Société nationale d’électricité du Sénégal (Senelec) a commencé à appliquer une baisse de 10 % des tarifs de l’électricité en faveur de plus de 2,6 millions clients domestiques.

Depuis, le 1er janvier dernier, la mesure est devenue effective.

Le Woyofal a beaucoup perdu de son goût amer et son poids sur le budget familial. On ne passe plus trois fois par jour devant le compteur plus verifier s’il a rosi ou rougi, et on ne triture plus la touche emprunt pour solliciter une avance- crédit.

Franchement, ce sont des nouvelles du genre dont les sénégalais raffolent, et non des querelles byzantines partisanes, qui ne militent que pour des politiciens.

Sébé