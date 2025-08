Italie : Un Sénégalais arrêté pour trafic de drogue

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Un ressortissant sénégalais âgé de 28 ans a été arrêté samedi matin dans le quartier Darsena de Ravenne, après avoir tenté de fuir la police à vélo. Il est accusé de trafic de drogue et de résistance à agent public, selon les autorités locales.

Les faits se sont produits lors d’une patrouille conjointe de la police municipale et de la police d’État. À la vue des agents, le jeune homme a immédiatement pris la fuite sur son vélo, en direction de l’intersection entre via Antico Squero et via Grado. Pris en chasse, il a fini par être bloqué et interpellé après avoir résisté à son arrestation. Lors de la fouille, les policiers ont retrouvé sur lui neuf doses de cocaïne prêtes à la vente, dissimulées dans une poche en plastique. Il avait également une somme de 470 euros en espèces, soupçonnée de provenir de ses activités illégales. Le Sénégalais, en situation régulière en Italie mais déjà connu des services de police, a été placé en garde à vue. Il a comparu lundi matin devant le tribunal de Ravenne. Le juge a validé l’arrestation, puis ordonné sa remise en liberté sous contrôle judiciaire, en attendant la prochaine audience.