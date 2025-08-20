Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-134-generic #145-Ubuntu SMP Wed Feb 12 20:08:39 UTC 2025 x86_64
Screenshot 20250820 215059 WhatsApp

Kolda: L’OCTRIS interpelle un individu avec 60 cornets de chanvre indien

20 août 2025 Société

La Brigade Régionale des Stupéfiants de Kolda relevant de l’OCRTIS a interpellé, ce lundi  au quartier Diaobé un individu avec 60 cornets de chanvre indien, une paire de ciseaux et des coupures de papiers ciment.

L’opération a été menée après qu’un renseignement a révélé que la personne arrêtée était activement impliquée dans le trafic de chanvre indien. Une descente a été organisée, conduisant à l’arrestation du suspect en possession de la drogue et de l’équipement utilisé pour le conditionnement.

Le mis en cause a été placé en garde à vue et l’enquête suit son cours.


NGOYA NDIAYE

Tags

Vérifier aussi

Nominations à l’Urbanisme : le ministre Moussa Balla Fofana accusé de copinage

Le Ministre de l’Urbanisme,des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des Territoires, Moussa Balla Fofana, est …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2025, All Rights Reserved