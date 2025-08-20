Kolda: L’OCTRIS interpelle un individu avec 60 cornets de chanvre indien

Partager Facebook

La Brigade Régionale des Stupéfiants de Kolda relevant de l’OCRTIS a interpellé, ce lundi au quartier Diaobé un individu avec 60 cornets de chanvre indien, une paire de ciseaux et des coupures de papiers ciment.

L’opération a été menée après qu’un renseignement a révélé que la personne arrêtée était activement impliquée dans le trafic de chanvre indien. Une descente a été organisée, conduisant à l’arrestation du suspect en possession de la drogue et de l’équipement utilisé pour le conditionnement.

Le mis en cause a été placé en garde à vue et l’enquête suit son cours.

NGOYA NDIAYE