L’ancien ministre Madicke Niang a perdu sa sœur aînée

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Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à toutes celles et à tous ceux qui, de près ou de loin, ont partagé notre douleur à l’occasion du rappel à Dieu de notre regrettée sœur aînée, Adja Ndeye Ngoné Niang, qui fut pour nous à la fois une confidente, une conseillère avisée et une véritable figure maternelle.

Nos remerciements les plus respectueux s’adressent en particulier à Serigne Mountakha Mbacké, Khalife Général des Mourides, ainsi qu’à Serigne Mame Mor Mbacké et Serigne Moustapha Massamba, pour leur soutien constant et leur assistance précieuse dès les premiers instants.

Nous exprimons également notre profonde reconnaissance à Serigne Babacar Sy, Khalife Général des Tidianes, ainsi qu’à Serigne Maodo, pour leurs gestes empreints de compassion et de sollicitude, qui nous ont profondément touchés.

Nous saluons, en outre, l’ensemble des Khalifes généraux ayant dépêché d’importantes délégations, ainsi que tous les chefs religieux issus des différentes familles confrériques du Sénégal, pour leurs marques de solidarité, de fraternité et de communion spirituelle.

Nous adressons par ailleurs nos sincères remerciements à Son Excellence le Président de la République, à Monsieur le Premier Ministre, à Monsieur le Ministre des Affaires étrangères et à Monsieur le Ministre de l’Intérieur, ainsi qu’aux anciens ministres et aux présidents d’institutions, de même qu’à l’ensemble de nos proches, amis et connaissances, pour leurs témoignages de compassion, de soutien moral et de réconfort en ces circonstances particulièrement éprouvantes.

Nous portons à l’attention de tous qu’il ne sera pas organisé de cérémonies du huitième ni du quarantième jour. Nous invitons plutôt chacun à formuler, dans l’intimité des foyers et au sein des lieux de prière, des invocations sincères en faveur de la défunte, implorant le Tout-Puissant de lui accorder Son pardon et de l’accueillir dans Son Paradis éternel, Al-Firdaws.

Maitre Madické Niang